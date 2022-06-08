В Вильнюсе демонтируют мемориал на захоронении советских воинов на Антакальнисском кладбище

Соответствующее предложение поддержали 43 депутата, один воздержался, трое выступили против.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс пояснил, что это не будет полноценный снос мемориала.

«Будет упорядоченное снятие скульптурных стел, чтобы потом их можно было где-то экспонировать», - добавил он.

Ранее военный историк, эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов в пресс-центре НСН заявил, что необходимо создать единый реестр советских памятников и выкупать сносимые в других странах объекты.