Богомаз: В Брянской области уничтожили беспилотник Украины

Российская система противоракетной обороны уничтожила беспилотный летательный аппарат Украины над Трубчевским районом Брянской области, сообщил в Telegram губернатор Александр Богомаз.

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По его словам, пострадавших и разрушений нет. Беспилотник был самолетного типа. На месте работают оперативные службы.

Ранее украинский беспилотник сбили над Белгородской областью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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