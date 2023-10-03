Богомаз: В Брянской области уничтожили беспилотник Украины
3 октября 202301:01
Российская система противоракетной обороны уничтожила беспилотный летательный аппарат Украины над Трубчевским районом Брянской области, сообщил в Telegram губернатор Александр Богомаз.
По его словам, пострадавших и разрушений нет. Беспилотник был самолетного типа. На месте работают оперативные службы.
Ранее украинский беспилотник сбили над Белгородской областью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru