Azur Air вывела часть самолетов из расписания после проверки

Авиакомпания Azur Air временно исключила несколько самолетов из расписания после проверок, проведенных Росавиацией. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Ядров, сообщает РИА Новости.

По его словам, перевозчику необходимо привести документацию по этим воздушным судам в соответствие с требованиями. До завершения этой работы эксплуатация части флота ограничена.

12 марта Росавиация объявила о введении ограничений на срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air. Ведомство установило, что он будет действовать до 8 июня 2026 года.

К этому сроку авиакомпания должна устранить выявленные замечания, чтобы сохранить возможность дальнейшей полноценной работы, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
