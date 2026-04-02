Сийярто назвал атаку на «Турецкий поток» ударом по суверенитету Венгрии
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что атака украинских беспилотников на инфраструктуру газопровода «Турецкий поток» является грубым посягательством на суверенитет страны, поскольку затрагивает ее энергетическую безопасность.
Министр, выступая в городе Мезековачхаза, указал, что подобные действия следует рассматривать как удар по обеспечению энергоснабжения, а значит — и по государственному суверенитету Венгрии, отмечает издание «Профиль».
Сийярто также выразил мнение, что Киев стремится добиться полной энергетической блокады Венгрии, в том числе на фоне остановки поставок нефти по трубопроводу «Дружба».
По его словам, Будапешт намерен отстаивать возможность получать российские энергоресурсы по доступным ценам, поскольку их отсутствие может привести к росту коммунальных платежей и отмене замороженных цен на топливо, передает «Радиоточка НСН».
