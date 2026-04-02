Минцифры предложило подтверждать «Госуслуги» в салонах связи

Минцифры выступило с инициативой разрешить операторам связи подтверждать учетные записи на портале «Госуслуги» и биометрические данные граждан в салонах связи. Соответствующий проект опубликован на портале нормативных правовых актов.

Как следует из документа, предлагаемые изменения позволят создавать учетные записи в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также подтверждать биометрию в Единой биометрической системе (ЕБС) непосредственно в точках продаж операторов.

В министерстве пояснили, что сейчас для регистрации на «Госуслугах» доступны два основных варианта: через банки-партнеры или при личном визите в многофункциональные центры и банковские отделения.

Биометрические данные можно также внести самостоятельно через мобильное приложение, однако такие учетные записи имеют ограниченные возможности. Например, они позволяют оплачивать покупки или проезд в метро, но не дают доступа к более сложным операциям.

Для расширенного использования, включая дистанционное открытие банковского счета, требуется подтвержденная биометрия. В настоящее время для этого необходимо лично посетить банк с паспортом для прохождения идентификации, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
