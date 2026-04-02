«Я знаю Булукову как не просто грамотного специалиста, а как талантливого человека, который мог бы много чего сделать. До того как она стала директором Театра кукол имени Образцова, она наладила “Большие гастроли”. Первый этап становления этого проекта в Минкульте — это ее заслуга. Удивительным был ее союз с Борисом Константиновым, главным режиссером театра Образцова. В результате этого тандема в Москве возник уникальный театр, один из центров современного театрального искусства. Что же касается Вильясте, буду очень рада, если мне приведут примеры заслуг, подобных Булуковой. Я лично их не знаю. Но художественный руководитель Сергей Безруков вправе работать с тем директором, с которым считает нужным. Надо посмотреть на результат — в каком состоянии Московский губернский театр, каких побед он достиг. У них есть два фестиваля, “Фабрика Станиславского” и Большой Детский фестиваль, но они проводятся за счет бюджета и не по идее директора. Результаты могли бы быть более весомыми. Это человек, который умеет подбирать и осваивать чужое», — сказала Галахова.

Собеседница НСН также скептически отнеслась к будущему МХАТа имени Горького.

«Осторожно предполагаю, что будущее МХАТ имени Горького очень проблематичное. Его имя обеспечивает интерес к спектаклям его же фонда, которые собирают публику. А что касается спектаклей театра, здесь все не так блестяще, как хотелось бы. Это очень неравномерные по качеству работы, не могу сказать, что есть какая-то система приглашения режиссеров. Одной из линий МХАТ станет антреприза Безрукова, но весь вопрос в ее качестве. Первые годы кассу будет обеспечивать Безруков. Что касается художественной стратегии развития, тут у меня большие вопросы. В последние годы МХАТ имени Горького вызывал вопросы, насколько это МХАТ, какое отношение он имеет к художественному театру. После разделения МХАТа даже Татьяне Дорониной не удалось разработать программу, она тоже затмевала собой театр», — подытожила она.

Ранее Галахова заявила, что Николай Коляда был не только выдающимся театральным деятелем, но и «феноменально» щедрым человеком, который инвестировал свои доходы в театр и финансово помогал актерам.


