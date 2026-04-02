В Уфе после атаки БПЛА повреждено более 500 квадратных метров жилья
Площадь повреждений жилого дома в Уфе после атаки беспилотника превысила 500 квадратных метров, выбито более 100 стеклопакетов. Об этом сообщил глава Ленинского района города Олег Котов.
По его словам, повреждения затронули фасад на площади около 150 квадратных метров. Власти обсудили с жильцами вопросы компенсаций и предстоящего ремонта. Встреча прошла под руководством первого заместителя главы администрации Уфы Сергея Кожевникова.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявлял, что утром в четверг Уфа подверглась атаке БПЛА, которую он охарактеризовал как террористическую. Один из дронов попал в жилой дом. В региональной прокуратуре уточняли, что повреждения получили несколько квартир. Позднее в мэрии сообщили, что пострадали также три соседних дома. По предварительным данным, никто не пострадал.
На время восстановительных работ принято решение завершить отопительный сезон в поврежденном доме. Жильцы размещены в пункте временного размещения, где с ними работают представители администрации, передает «Радиоточка НСН».
