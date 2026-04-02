В Уфе после атаки БПЛА повреждено более 500 квадратных метров жилья

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявлял, что утром в четверг Уфа подверглась атаке БПЛА, которую он охарактеризовал как террористическую. Один из дронов попал в жилой дом. В региональной прокуратуре уточняли, что повреждения получили несколько квартир. Позднее в мэрии сообщили, что пострадали также три соседних дома. По предварительным данным, никто не пострадал.

На время восстановительных работ принято решение завершить отопительный сезон в поврежденном доме. Жильцы размещены в пункте временного размещения, где с ними работают представители администрации, передает «Радиоточка НСН».

