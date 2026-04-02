Польский блогер прокатился в «поезде пропаганды» RT и восхитился им
Польский блогер Wmatrioszce, ведущий канал «В матрешке», опубликовал видео о так называемом «поезде пропаганды» телеканала RT, в котором рассказал о проекте и его концепции. Состав курсирует по Арбатско-Покровской линии московского метро. Станции в нём объявляет главред RT Маргарита Симоньян.
В ролике он обратил внимание на один из вагонов, где размещена надпись о том, что RT прошел путь от идеи до глобального бренда.
Эту формулировку блогер привел в своем видео, комментируя увиденное. Поляки в комментариях под видео блогера пишут, что читают новости и поддерживают Россию. Один из зрителей выразил сожаление, что телеканал подвергается цензуре в ЕС.
Автор канала ранее прожил в Москве около восьми лет и регулярно делится с аудиторией материалами о жизни в России, освещая различные аспекты повседневности и медийных проектов, передает «Радиоточка НСН».
