Жителям Смоленска рекомендовали не покидать дома из-за беспилотников
Мэр Смоленска Александр Новиков призвал жителей не покидать дома без необходимости из-за попыток атак беспилотниками со стороны Украины. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.
Новиков рекомендовал жителям остаться дома и воздержаться от загородных поездок. Он попросил горожан не приближаться к местам падения беспилотников и не мешать работе экстренных служб.
По словам мэра, жителям необходимо воздержаться от публикаций фото и видео с беспилотниками в социальных сетях.
Утром 1 октября силы противовоздушной обороны перехватили пять украинских беспилотников над Смоленском и пригородами. Пострадавших и разрушений нет, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru