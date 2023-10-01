Жителям Смоленска рекомендовали не покидать дома из-за беспилотников

Мэр Смоленска Александр Новиков призвал жителей не покидать дома без необходимости из-за попыток атак беспилотниками со стороны Украины. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.

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Новиков рекомендовал жителям остаться дома и воздержаться от загородных поездок. Он попросил горожан не приближаться к местам падения беспилотников и не мешать работе экстренных служб.

По словам мэра, жителям необходимо воздержаться от публикаций фото и видео с беспилотниками в социальных сетях.

Утром 1 октября силы противовоздушной обороны перехватили пять украинских беспилотников над Смоленском и пригородами. Пострадавших и разрушений нет, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаСмоленск

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