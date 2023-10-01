Жителям Смоленска рекомендовали не покидать дома из-за беспилотников

Новиков рекомендовал жителям остаться дома и воздержаться от загородных поездок. Он попросил горожан не приближаться к местам падения беспилотников и не мешать работе экстренных служб.

По словам мэра, жителям необходимо воздержаться от публикаций фото и видео с беспилотниками в социальных сетях.

Утром 1 октября силы противовоздушной обороны перехватили пять украинских беспилотников над Смоленском и пригородами. Пострадавших и разрушений нет, отмечает «Радиоточка НСН».

