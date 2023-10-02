Украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

Украинский беспилотник самолетного типа уничтожили над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны.

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«2 октября около 09.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку ... по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении военного ведомства.

Дрон сбили дежурные средства противовоздушной обороны, пишет RT.

Ранее Минобороны сообщило о падении беспилотника в Краснодарском крае, напоминает Ura.ru.

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