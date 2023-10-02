Украинский беспилотник сбили над Белгородской областью
2 октября 202310:00
Украинский беспилотник самолетного типа уничтожили над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны.
«2 октября около 09.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку ... по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении военного ведомства.
Дрон сбили дежурные средства противовоздушной обороны, пишет RT.
Ранее Минобороны сообщило о падении беспилотника в Краснодарском крае, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru