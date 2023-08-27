Богомаз: В Брянской области сбит беспилотник

В Трубчевском районе Брянской области сбит беспилотный летательный аппарат, сообщил в Telegram глава региона Александр Богомаз.

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По его словам, Украина пыталась совершить атаку беспилотником самолетного типа. Аппарат ликвидирован средствами противовоздушной обороны. В результате пострадавших и разрушений нет.

Ранее беспилотник сбили на подлете к Белгороду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаБеспилотники

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