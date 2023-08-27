Богомаз: В Брянской области сбит беспилотник
27 августа 202302:02
В Трубчевском районе Брянской области сбит беспилотный летательный аппарат, сообщил в Telegram глава региона Александр Богомаз.
По его словам, Украина пыталась совершить атаку беспилотником самолетного типа. Аппарат ликвидирован средствами противовоздушной обороны. В результате пострадавших и разрушений нет.
Ранее беспилотник сбили на подлете к Белгороду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru