Гладков: В Шебекинском округе сбит беспилотник

Сил и противовоздушной обороны (ПВО (сбили беспилотник самолётного типа над силам Купино Шебекинского городского округа Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью

«В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолётного типа в районе села Купино... По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», - написал он в своем Telegram-канале в субботу, 26 августа.

Последствия на земле уточняют оперативные службы.

Ранее глава региона сообщил, что в субботу украинские военные из «Градов» обстреляли посёлок Уразово Валуйского городского округа. В результате попадания кассетных боеприпасов есть четверо пострадавших. С осколочными ранениями их госпитализировали, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Вергун
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиБелгородская область

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