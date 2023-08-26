Гладков: В Шебекинском округе сбит беспилотник
Сил и противовоздушной обороны (ПВО (сбили беспилотник самолётного типа над силам Купино Шебекинского городского округа Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолётного типа в районе села Купино... По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», - написал он в своем Telegram-канале в субботу, 26 августа.
Последствия на земле уточняют оперативные службы.
Ранее глава региона сообщил, что в субботу украинские военные из «Градов» обстреляли посёлок Уразово Валуйского городского округа. В результате попадания кассетных боеприпасов есть четверо пострадавших. С осколочными ранениями их госпитализировали, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru