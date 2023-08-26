Беспилотник сбили на подлете к Белгороду
26 августа 202314:35
На подлете к Белгороду средства ПВО сбили беспилотник, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, сейчас оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
Ранее The New York Times писала, что Украина совершает атаки беспилотников на Россию, чтобы поднять дух среди украинских армии и населения.
Спикер Главного управления разведки украинского Минобороны Андрей Юсов заявил, что целью атак дронов на башни «Москва-Сити» было оказание психологического давления, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Известия»: Россияне набрали рекордное количество кредитов
- Беспилотник сбили на подлете к Белгороду
- ВС РФ поразили пункт управления 100-й бригады теробороны в ДНР
- Глава подмосковной Истры призвала не публиковать кадры работы системы ПВО
- Ответ «в 10 раз сильнее». В Москве призывают ударить по Киеву после применения кассетных снарядов
- МЧС: Склад с пиротехникой горит в городе Кемерово
- Захарова призвала страны НАТО обратить внимание на свои проблемы вместо Украины
- Гладков сообщил о шести пострадавших после обстрела Уразово кассетными боеприпасами
- Российский космонавт с эпипажем Crew Dragon стартовал к МКС
- Хоспис «Бумажная птица» проведет онлайн-встречу с музыкантом Олегом Гаркушей
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru