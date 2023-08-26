Беспилотник сбили на подлете к Белгороду

На подлете к Белгороду средства ПВО сбили беспилотник, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава подмосковной Истры призвала не публиковать кадры работы системы ПВО

По его словам, сейчас оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Ранее The New York Times писала, что Украина совершает атаки беспилотников на Россию, чтобы поднять дух среди украинских армии и населения.

Спикер Главного управления разведки украинского Минобороны Андрей Юсов заявил, что целью атак дронов на башни «Москва-Сити» было оказание психологического давления, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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