Богомаз сообщил об уничтожении 21 БПЛА над регионом
10 сентября 202403:31
Силы противовоздушной обороны России уничтожили 21 беспилотный летательный аппарат Украины над территорией Брянской области, сообщил в Telegram губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, это произошло в течение часа. В результате нет пострадавших и разрушений, а на месте работают сотрудники экстренных служб.
Ранее ПВО сбила дроны в городском округе Люберцы. Также попытались атаковать подмосковный Жуковский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru