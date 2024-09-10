Богомаз сообщил об уничтожении 21 БПЛА над регионом

Силы противовоздушной обороны России уничтожили 21 беспилотный летательный аппарат Украины над территорией Брянской области, сообщил в Telegram губернатор региона Александр Богомаз.

В Брянской области уничтожены три украинских беспилотника

По его словам, это произошло в течение часа. В результате нет пострадавших и разрушений, а на месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее ПВО сбила дроны в городском округе Люберцы. Также попытались атаковать подмосковный Жуковский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:УкраинаВСУБеспилотники

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