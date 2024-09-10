ПВО сбила дроны в городском округе Люберцы

Звуки взрывов, раздавшиеся в Подмосковье, связаны с тем, что ПВО сбила дроны в городском округе Люберцы, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на заявление мэра Москвы Сергея Собянина.

В Брянской области уничтожены три украинских беспилотника

На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Дроны Вооруженных сил Украины также попытались атаковать подмосковный Жуковский. Были слышны минимум шесть звуков взрывов. Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе сбито ещё два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Также в районе Щурово — Бомчарово слышна работа ПВО.

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:УкраинаВСУБеспилотники

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