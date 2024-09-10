ПВО сбила дроны в городском округе Люберцы

На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Дроны Вооруженных сил Украины также попытались атаковать подмосковный Жуковский. Были слышны минимум шесть звуков взрывов. Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе сбито ещё два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Также в районе Щурово — Бомчарово слышна работа ПВО.

