ПВО сбила дроны в городском округе Люберцы
Звуки взрывов, раздавшиеся в Подмосковье, связаны с тем, что ПВО сбила дроны в городском округе Люберцы, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на заявление мэра Москвы Сергея Собянина.
На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
Дроны Вооруженных сил Украины также попытались атаковать подмосковный Жуковский. Были слышны минимум шесть звуков взрывов. Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе сбито ещё два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
Также в районе Щурово — Бомчарово слышна работа ПВО.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru