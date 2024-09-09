В Брянской области уничтожены три украинских беспилотника

Над территорией Брянской области были обнаружены и уничтожены три украинских беспилотника самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он отметил, что аппараты были уничтожены силами ПВО Министерства обороны.

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Богомаз добавил, что в результате инцидента нет ни пострадавших, ни разрушений.

Оперативные и экстренные службы продолжают работу на месте происшествия, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Алексей Коновалов / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаВСУБрянская ОбластьБеспилотники

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