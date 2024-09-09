В Брянской области уничтожены три украинских беспилотника
9 сентября 202423:37
Над территорией Брянской области были обнаружены и уничтожены три украинских беспилотника самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Он отметил, что аппараты были уничтожены силами ПВО Министерства обороны.
Богомаз добавил, что в результате инцидента нет ни пострадавших, ни разрушений.
Оперативные и экстренные службы продолжают работу на месте происшествия, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru