В Брянской области уничтожены три украинских беспилотника

Над территорией Брянской области были обнаружены и уничтожены три украинских беспилотника самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он отметил, что аппараты были уничтожены силами ПВО Министерства обороны.