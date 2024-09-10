Богомаз: ПВО нейтрализовала в Брянской области 59 БПЛА ВСУ
10 сентября 202404:02
Российская система ПВО перехватила и уничтожила 59 беспилотных летательных аппарата Украины в Брянской области, сообщил в Telegram глава региона Александр Богомаз.
По его словам, пострадавших и разрушений нет.
Ранее ПВО сбила дроны в городском округе Люберцы. Также попытались атаковать подмосковный Жуковский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru