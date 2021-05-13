Bloomberg: Colonial Pipeline заплатила хакерам $5 млн

Американская трубопроводная компания Colonial Pipeline заплатила атаковавшим ее хакерам из Восточной Европы около $5 млн, сообщают в пятницу СМИ со ссылкой на агентство Bloomberg.

По данным источников агентства, выплата денег произошла в течение нескольких часов после хакерской атаки на компанию, которая произошла 7 мая. Она была осуществлена в криптовалюте. При этом в ФБР не рекомендовали Colonial Pipeline платить выкуп.

7 мая киберпреступники похитили у Colonial Pipeline около 100 гигабайт данных и потребовали вознаграждение за восстановление доступа к файлам. Топливной компании пришлось отключить некоторые линии. Отмечалось, что на восстановление сети трубопроводов может уйти несколько дней.

Президент США Джо Байден заявил, что, согласно некоторым данным, причастные к атаке люди находятся в РФ, и на российской стороне лежит «часть ответственности за то, чтобы иметь с этим дело». При этом он отметил, что американская разведка не располагает данными о причастности России к кибератакам на Colonial Pipeline.

Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС, что Россия не имеет отношения к атаке хакеров на Colonial Pipeline. По его словам, Вашингтон отказывается сотрудничать с Москвой в противодействии киберпреступности.

