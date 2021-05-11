Песков заявил, что Россия не причастна к кибератаке на Colonial Pipeline
Россия не имеет отношения к нападению хакеров на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков отметил, что Вашингтон отказывается сотрудничать с Москвой в противодействии киберпреступности. Ранее президент США Джо Байден заявил, что атаковавший Colonial Pipeline вирус-вымогатель находится в России, и на стране лежит ответственность разобраться с этим.
В Colonial Pipeline заявили, что компания подверглась атаке киберпреступников 7 мая. В результате были вынужденно отключены некоторые трубопроводы, чтобы сдержать угрозу, писало ФАН. Как сообщило агентство Bloomberg, за кибератакой стоят хакеры из группировки DarkSide. Злоумышленникам удалось похитить около 100 гигабайт данных, сообщил РЕН ТВ.
Ранее Минтранс США объявил режим региональной ЧС. Отключение трубопроводов Colonial Pipeline сказалось на поставках продуктов нефтепереработки. Минтранс заявил о необходимости наладить поставку топлива, сообщил ТК «360».
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