Песков заявил, что Россия не причастна к кибератаке на Colonial Pipeline

Россия не имеет отношения к нападению хакеров на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что Вашингтон отказывается сотрудничать с Москвой в противодействии киберпреступности. Ранее президент США Джо Байден заявил, что атаковавший Colonial Pipeline вирус-вымогатель находится в России, и на стране лежит ответственность разобраться с этим.