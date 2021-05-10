Байден заявил о непричастности РФ к кибератаке на Colonial Pipeline
Американская разведка не располагает данными о причастности России к кибератакам на топливную компанию Colonial Pipeline. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает РИА Новости.
При этом глава государства отметил, что согласно некоторым данным, причастные к атаке люди находятся в РФ, и на российской стороне лежит «часть ответственности за то, чтобы иметь с этим дело».
По словам Байдена, американские власти работают над тем, чтобы привлечь хакеров к уголовной ответственности. Президент подчеркнул, что использование вирусов-вымогателей — «очевидно преступное деяние».
Американский лидер добавил, что в его плане по поддержке экономики США предусмотрено увеличение расходов на укрепление кибербезопасности в критически важных для государства объектах инфраструктуры.
Colonial Pipeline подверглась хакерской атаке 7 мая. Злоумышленники похитили около 100 гигабайт данных и требуют вознаграждение за восстановление доступа к файлам. Топливной компании пришлось отключить некоторые линии, на восстановление сети трубопроводов может уйти несколько дней.
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