Байден заявил о непричастности РФ к кибератаке на Colonial Pipeline

При этом глава государства отметил, что согласно некоторым данным, причастные к атаке люди находятся в РФ, и на российской стороне лежит «часть ответственности за то, чтобы иметь с этим дело».

По словам Байдена, американские власти работают над тем, чтобы привлечь хакеров к уголовной ответственности. Президент подчеркнул, что использование вирусов-вымогателей — «очевидно преступное деяние».

Американский лидер добавил, что в его плане по поддержке экономики США предусмотрено увеличение расходов на укрепление кибербезопасности в критически важных для государства объектах инфраструктуры.

Colonial Pipeline подверглась хакерской атаке 7 мая. Злоумышленники похитили около 100 гигабайт данных и требуют вознаграждение за восстановление доступа к файлам. Топливной компании пришлось отключить некоторые линии, на восстановление сети трубопроводов может уйти несколько дней.

