Блиновскую отправили под домашний арест до 26 июня
28 апреля 202314:59
Блогера Елену Блиновскую отправили под домашний арест до 26 июня, сообщает пресс-служба Пресненского суда.
В преддверии майских праздников в центре внимания деловых и глянцевых СМИ оказалась автор «Марафона желаний» Елена Блиновская, задержанная при попытке выезда из России и ставшая фигурантом уголовного дела.
Самой известной в стране инфоблогерше инкриминируют неуплату почти миллиарда рублей налогов.
Ранее Блиновской предъявили официальное обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, передает «Радиоточка НСН».
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28 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru