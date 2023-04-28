Блиновскую отправили под домашний арест до 26 июня

Блогера Елену Блиновскую отправили под домашний арест до 26 июня, сообщает пресс-служба Пресненского суда.

Адвокат объяснил, как Блиновская сможет оплатить долги по налогам

В преддверии майских праздников в центре внимания деловых и глянцевых СМИ оказалась автор «Марафона желаний» Елена Блиновская, задержанная при попытке выезда из России и ставшая фигурантом уголовного дела.

Самой известной в стране инфоблогерше инкриминируют неуплату почти миллиарда рублей налогов.

Ранее Блиновской предъявили официальное обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: sledcom.ru
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