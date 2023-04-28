Адвокат объяснил, как Блиновская сможет оплатить долги по налогам

По его словам, она располагает возможностью погасить долг в 900 млн рублей, так как заработала гораздо больше.

«Если считать то, что ей вменили, — неуплату НДС, то НДС, это 20%. Умножайте на пять то, что ей вменили, получается 4,5 млрд рублей посчитали налоговики доходов... с которых она должна была заплатить 900 млн», - пояснил юрист.

Ранее в Следственном комитете России заявили, что в ходе допроса Елена Блиновская раскаялась в содеянном и в полном объёме признала свою вину, сообщает RT.

