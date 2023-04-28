Адвокат объяснил, как Блиновская сможет оплатить долги по налогам

Адвокат Вадим Багатурия не исключил, что дело об уклонении от уплаты налогов против блогера Елены Блиновской может даже не дойти до суда, сообщает NEWS.ru.

«Миллиард желаний»: Спасется ли от тюрьмы блогер Блиновская

По его словам, она располагает возможностью погасить долг в 900 млн рублей, так как заработала гораздо больше.

«Если считать то, что ей вменили, — неуплату НДС, то НДС, это 20%. Умножайте на пять то, что ей вменили, получается 4,5 млрд рублей посчитали налоговики доходов... с которых она должна была заплатить 900 млн», - пояснил юрист.

Ранее в Следственном комитете России заявили, что в ходе допроса Елена Блиновская раскаялась в содеянном и в полном объёме признала свою вину, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: sledcom.ru
ТЕГИ:Уголовное ДелоНалогиБлогеры

Горячие новости

Все новости

партнеры