Бизнесмен Сакс: Роль Киева в теракте в «Крокусе» выглядит все более вероятной

По его словам, если за этим стояло правительство Украины, «что выглядит все более вероятным, США должны отречься от нее, иначе мы станем соучастниками».

Тем временем, в Белом доме заявили, что Киев не причастен к теракту в «Крокус Сити Холл», утверждая, что «"ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в России) несет полную ответственность за эту атаку», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

