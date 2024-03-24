Бизнесмен Сакс: Роль Киева в теракте в «Крокусе» выглядит все более вероятной
24 марта 202406:32
Роль Киева в теракте в «Крокус сити холл» выглядит все более вероятной, сообщил в соцсети Х американский бизнесмен Дэвид Сакс.
По его словам, если за этим стояло правительство Украины, «что выглядит все более вероятным, США должны отречься от нее, иначе мы станем соучастниками».
Тем временем, в Белом доме заявили, что Киев не причастен к теракту в «Крокус Сити Холл», утверждая, что «"ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в России) несет полную ответственность за эту атаку», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru