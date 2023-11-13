«Бить, но не нагнетать»: США и сторонники ХАМАС обменялись ударами по военным базам
На фоне взаимных ударов США и ХАМАС по военным базам друг друга Вашингтон призывает Израиль не допускать эскалации конфликта на Ливан и столкновений с «Хезболлой».
Военные базы США были обстреляны на востоке и северо-востоке Сирии, в результате ударов погибли военнослужащие. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.
Так, целью атаки американской базы близ газового месторождения Конико (провинция Дейр-эз-Зор) стали склады с оружием и военный штаб. По данным телеканала, раненых американских солдат в военный госпиталь в Ираке эвакуировали не менее 10 вертолетов, число погибших при этом не уточняется.
Кроме того, три дрона атаковали базу США «Аш-Шаддади» (провинция Хасака, северо-восток Сирии). За обе атаки взяло ответственность «Исламское сопротивление Ирака», поддерживающее в войне с Израилем ХАМАС.
ПРИЧИНА УДАРОВ
При этом утверждается, что атаки спровоцировали сами США. Так, американские войска, действуя согласно приказу президента страны Джо Байдена, 12 ноября нанесли «высокоточные удары» по тренировочной базе близ города Абу-Кемаль и по строению, откуда якобы действовали боевики, около города Маядин. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщило агентство ТАСС.
По его словам, США полагают, что вышеуказанные объекты использовались иранским Корпусом стражей исламской революции и проиранскими группировками. Удары по вышеуказанным объектам стали ответом на «продолжающиеся атаки против американского персонала в Ираке и Сирии», пояснил глава оборонного ведомства США. Остин добавил, что приоритетная задача президента США — обеспечение безопасности американских солдат, приказ об ударах стал свидетельством того, что Вашингтон будет и впредь защищать собственные интересы.
НЕ НАГНЕТАТЬ!
На фоне взаимного обмена ударами Остин в телефонном разговоре с израильским министром обороны Йоавом Галантом заявил об обеспокоенности Вашингтона касательно роли Тель-Авива в эскалации конфликта с ливанской группировкой «Хезболла». Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на три израильских и американских источника.
Отмечается, что Остин потребовал от Галанта разъяснений по поводу израильских ударов в Ливане и призвал не допустить тотальной войны Израиля и ливанской группировки «Хезболла». Согласно источнику издания, об этом шефа Пентагона попросили в Белом доме.
В свою очередь Галант заверил Остина, что Израиль не намерен открывать второй фронт в Ливане. При это министр обороны Израиля добавил, что «Хезболла» наращивает свои атаки и «играет с огнем».
В то же время старший советник американского президента Амос Хохштейн в ходе своего визита в Ливан передал «Хезболле» через спикера ливанского парламента Набиха Берри и других чиновников страны «решительное предупреждение» не обострять ситуацию.
Издание отмечает, что Хохштейн во время посещения страны в очередной раз дал понять, что Вашингтон не желает распространения конфликте в Газе на Ливан и что спокойствие на израильско-ливанской границе должно быть приоритетной задачей и для Израиля, и для Ливана.
Собеседники издания подчеркнули, что у администрации Байдена во время и по итогам визита Хохштейна сложилось мнение, что правительство Ливана, общественность и «Хезболла» не заинтересованы в войне с Израилем.
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ
Тем временем приоритетной задачей России была и остается безопасность собственных граждан за рубежом. Так, россияне, изъявившие желание покинуть зону конфликта, начали пересекать пункт пропуска из сектора Газа. Об этом сообщило МЧС России.
Отмечается, что в течение недели были согласованы порядок и маршруты эвакуации граждан России. В процедуре согласования участвовали российские дипломаты.
13 ноября первая группа эвакуированных из Газы россиян прибыла в Каир. Это 70 человек, они приехали на автобусе и трёх микроавтобусах. На месте находятся сотрудники МЧС России, эвакуируемым гражданам оказывается психологическая и медицинская помощь, предоставляются питание и вода.
О грядущей эвакуации в Египет первых 85 россиян сообщалось еще 10 ноября. Всего же в списках числятся не менее 900 граждан России, из них 300 — дети.
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала в ходе брифинга недовольство ведомства двухнедельной задержкой согласования эвакуации россиян. При этом, заявила она, Израиль не объяснил причин возникновения подобной ситуации.
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