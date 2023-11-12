Захарова заявила о более тысячи человек в списках на эвакуацию из Газы

В списках на эвакуацию из сектора Газа числились более тысячи человек, заявила в эфире телеканала «Россия 1» официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

МИД РФ: эвакуация россиян из сектора Газа займет три дня

По ее словам, желание эвакуироваться выразили более тысячи человек, среди которых есть россияне. Также в списках значится 300 детей, уточнила представитель МИД.

МЧС 12 ноября сообщило о начале эвакуации россиян из сектора Газа. В столицу Египта Каир прибыли два самолета Ил-76.

По данным ведомства, через контрольно-пропускной пункт «Рафах» перешли более 60 россиян, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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