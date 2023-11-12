Захарова заявила о более тысячи человек в списках на эвакуацию из Газы

По ее словам, желание эвакуироваться выразили более тысячи человек, среди которых есть россияне. Также в списках значится 300 детей, уточнила представитель МИД.

МЧС 12 ноября сообщило о начале эвакуации россиян из сектора Газа. В столицу Египта Каир прибыли два самолета Ил-76.

По данным ведомства, через контрольно-пропускной пункт «Рафах» перешли более 60 россиян, передает «Радиоточка НСН».

