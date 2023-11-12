Захарова заявила о более тысячи человек в списках на эвакуацию из Газы
В списках на эвакуацию из сектора Газа числились более тысячи человек, заявила в эфире телеканала «Россия 1» официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
По ее словам, желание эвакуироваться выразили более тысячи человек, среди которых есть россияне. Также в списках значится 300 детей, уточнила представитель МИД.
МЧС 12 ноября сообщило о начале эвакуации россиян из сектора Газа. В столицу Египта Каир прибыли два самолета Ил-76.
По данным ведомства, через контрольно-пропускной пункт «Рафах» перешли более 60 россиян, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Летевший из Сочи Boeing-737 аварийно сел в Челябинске
- Захарова заявила о более тысячи человек в списках на эвакуацию из Газы
- Зеленский vs Залужный: В мире спорят о выборах на Украине
- В Ижевске спасли подростка, увязшего в глине по пояс
- Патриарх Кирилл призвал принять федеральный закон о запрете склонения к аборту
- Зурабишвили: Грузия, Украина и Молдавия вступят в ЕС одновременно
- Президент МОК исключил отмену Олимпиады-2024 из-за военных конфликтов
- «Праща Давида» против России? Израильская система ПРО ввергает Хельсинки в историческое беспамятство
- В Томске завели дело о доведении до суицида после гибели двух подростков
- В Малом театре заявили об улучшении состояния Юрия Соломина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru