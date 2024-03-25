Билан посетил мемориал у «Крокус Сити Холла»

Российский исполнитель Дима Билан почтил память погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», сообщает РИА Новости.

Композитор Игорь Матвиенко почтил память жертв теракта

Артист рано утром 25 марта приехал к стихийному мемориалу у концертного зала.

Ранее память жертв теракта почтил исполнитель Тимати, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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