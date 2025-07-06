Росавиация: 5 аэропортов временно не обслуживают рейсы
Пять российских аэропортов временно не обслуживают рейсы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
По данным Росавиации, сейчас временно не обслуживают рейсы аэропорты Иваново, Калуги, Пскова, Санкт-Петербурга и Тамбова. Добавляется, что Минтранс России и Росавиация продолжают контролировать работу отечественного воздушного транспорта в условиях временно возникающих ограничений на использование воздушного пространства в разных регионах страны.
«Ситуация управляема, авиатранспортная система России справляется с периодическим вмешательством в ее работу извне», - отметил Кореняко.
Он также сообщил, что по состоянию на 18:00 мск в московском аэропорту Шереметьево отменены 171 рейс как на прибытие, так и на вылет. Ещё 56 рейсов остаются задержанными более чем на два часа. В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге отменено 90 рейсов, ещё 37 рейсов задержаны на срок свыше двух часов. В нижегородском аэропорту отменены 26 рейсов, еще 13 — задержаны.
Ранее Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщила, что из-за коллапса в аэропортах Центральной России на фоне угрозы атаки БПЛА ВСУ в продаже полностью закончились ж/д билеты из Санкт-Петербурга в Москву, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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