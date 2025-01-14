Над Орловской областью сбили 17 украинских БПЛА

Массовую атаку беспилотников отразили в Орловской области ночью 14 января. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.

Как отметил губернатор, над областью сбили 17 украинских БПЛА.

«Благодаря надежной работе наших войск ПВО удалось избежать каких-либо повреждений и пострадавших», — написал Клычков в Telegram-канале.

По его словам, на местах происшествий работают специалисты оперативных служб.

Ранее в Тульской области уничтожили 16 беспилотников ВСУ, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПВООрловская ОбластьБеспилотники

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