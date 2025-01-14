Над Орловской областью сбили 17 украинских БПЛА
14 января 202508:32
Массовую атаку беспилотников отразили в Орловской области ночью 14 января. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.
Как отметил губернатор, над областью сбили 17 украинских БПЛА.
«Благодаря надежной работе наших войск ПВО удалось избежать каких-либо повреждений и пострадавших», — написал Клычков в Telegram-канале.
По его словам, на местах происшествий работают специалисты оперативных служб.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru