Тульская и Воронежская области подверглись атакам беспилотников ВСУ

Тульская область в ночь на 14 января подверглась массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram глава региона Дмитрий Миляев.

ПВО уничтожила 40 украинских беспилотников над территорией РФ

По его словам, воздушные цели поражены, никто не пострадал.

В Воронежской области минувшей ночью один украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен в небе над столицей региона, сообщил губернатор Александр Гусев.

Пострадавшие и разрушения на земле также отсутствуют.

Ранее обломки сбитого беспилотника Вооруженных сил Украины упали рядом со спортивной Паралимпийской базой «Ока» в Алексине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияВСУБеспилотники

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