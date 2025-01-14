Тульская и Воронежская области подверглись атакам беспилотников ВСУ
Тульская область в ночь на 14 января подверглась массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram глава региона Дмитрий Миляев.
По его словам, воздушные цели поражены, никто не пострадал.
В Воронежской области минувшей ночью один украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен в небе над столицей региона, сообщил губернатор Александр Гусев.
Пострадавшие и разрушения на земле также отсутствуют.
Ранее обломки сбитого беспилотника Вооруженных сил Украины упали рядом со спортивной Паралимпийской базой «Ока» в Алексине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru