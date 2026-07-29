Беспилотники ВСУ атаковали предприятие в Пермском крае

Украинские беспилотники атаковали одно из промышленных предприятий в Пермском крае. Об этом заявил глава региона Дмитрий Махонин.

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«Несколько БПЛА было сбито на подлете силами Минобороны и мобильными огневыми группами», - сообщил губернатор в мессенджере «Макс».

По предварительной информации, никто не пострадал, отмечает RT. Безопасности жителей ничего не угрожает. На месте ЧП находятся оперативные службы.

Ранее в Рязанской области из-за падения обломков БПЛА зафиксировали возгорания на промышленных территориях.

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ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
ТЕГИ:БеспилотникиПермский Край

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