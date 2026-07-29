Беспилотники ВСУ атаковали предприятие в Пермском крае
29 июля 202611:30
Юлия Савченко
Украинские беспилотники атаковали одно из промышленных предприятий в Пермском крае. Об этом заявил глава региона Дмитрий Махонин.
«Несколько БПЛА было сбито на подлете силами Минобороны и мобильными огневыми группами», - сообщил губернатор в мессенджере «Макс».
По предварительной информации, никто не пострадал, отмечает RT. Безопасности жителей ничего не угрожает. На месте ЧП находятся оперативные службы.
Ранее в Рязанской области из-за падения обломков БПЛА зафиксировали возгорания на промышленных территориях.
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