В Рязанской области после атаки ВСУ госпитализированы шесть человек
29 июля 202607:23
Юлия Савченко
Шесть человек пострадали после атаки БПЛА в Рязанской области. Об этом сообщил глава региона Павел Малков.
«На текущий момент госпитализированы шесть человек. Угрозы их жизни нет», - написал губернатор на платформе «Макс».
Также Малков заявил что из-за падения обломков БПЛА зафиксировано возгорания на промышленных территориях. На местах ЧП находятся специалисты оперативных служб.
Ранее в Керчи из-за налета беспилотников пострадали шесть человек, среди них один ребенок, пишет 360.ru.
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