В Рязанской области после атаки ВСУ госпитализированы шесть человек

Шесть человек пострадали после атаки БПЛА в Рязанской области. Об этом сообщил глава региона Павел Малков.

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«На текущий момент госпитализированы шесть человек. Угрозы их жизни нет», - написал губернатор на платформе «Макс».

Также Малков заявил что из-за падения обломков БПЛА зафиксировано возгорания на промышленных территориях. На местах ЧП находятся специалисты оперативных служб.

Ранее в Керчи из-за налета беспилотников пострадали шесть человек, среди них один ребенок, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПострадавшиеБеспилотникиРязанская Область

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