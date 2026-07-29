В Рязанской области после атаки ВСУ госпитализированы шесть человек

«На текущий момент госпитализированы шесть человек. Угрозы их жизни нет», - написал губернатор на платформе «Макс».

Также Малков заявил что из-за падения обломков БПЛА зафиксировано возгорания на промышленных территориях. На местах ЧП находятся специалисты оперативных служб.

Ранее в Керчи из-за налета беспилотников пострадали шесть человек, среди них один ребенок, пишет 360.ru.

