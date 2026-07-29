Почему страховая компания может отказать в выплатах на фоне атак БПЛА
Артем Авадьяев заявил НСН, что риск атаки БПЛА не включает в себя террористический акт, все зависит от самого события.
В страховом полисе должны быть прописаны через запятую атаки БПЛА, действия ПВО, падение осколков, военные действия, маневры, ударная волна, теракт, диверсия, заявил руководитель Московского страхового агентства Артем Авадьяев в пресс-центре НСН.
«Террористический акт – это отдельная составляющая в страховых случаях, даже наличие риска БПЛА не покрывает террористический акт. Все зависит от того, как органы оценят то или иное событие. Если событию будет присвоен статус террористического акта, тогда это немного другое направление. Многие страховые компании сегодня по-разному трактуют эти вещи, я думаю, что нужно все консолидировать, выбрать общий знаменатель. Поэтому в полисе должны быть прописаны через запятую атаки БПЛА, действия ПВО, падение осколков, военные действия, маневры, ударная волна, теракт, диверсия. Это наиболее полная формулировка на сегодняшний день», - отметил он.
Зафиксировано порядка 200 заявленных страховых случаев из-за атаки БПЛА, это довольно большие суммы возмещения, заявил руководитель Московского страхового агентства Артем Авадьяев в пресс-центре НСН.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Битва за внимание: Как изменилась конкуренция в медиаиндустрии
- Суд оставил в силе приговор Блиновской
- Мурашко назвал бессмысленным 15-минутный норматив приема у врача
- Памфилова: Россия не ищет поводов отменить выборы
- Появилась наличка: В ресторанах объяснили рекордные чаевые россиян
- Юрист Соловьев: Павла Дурова выдадут России только 5-7 стран
- Армия России освободила Новую Сечь и Светлое
- Путин принял отставку главы Удмуртии Бречалова
- Россиянам пообещали снижение цен на арбузы
- Россиянам рассказали, сколько стоит страхование квартиры от ударов дронов