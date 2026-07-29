Россиянам рассказали, сколько стоит страхование квартиры от ударов дронов
Екатерина Демешева и Артем Авадьяев заявили НСН, что выбирать страховой полис необходимо после консультаций со специалистом, так как нюансов очень много.
Застраховать квартиру от атак БПЛА можно за 10 тысяч рублей на год, заявила эксперт в урегулирования страховых случаев Екатерина Демешева в пресс-центре НСН.
«Без пункта «военные действия» страхование квартиры на год стоит 10 тысяч рублей. Если добавляем пункт «военные действия», то стоимость полиса увеличивается на полторы тысячи рублей. Это копейки. Военные действия включают и террористический акт, но все зависит от страховой компании. В каждой компании свое обозначение, что входит в риск, как выплачивается, какая стоимость, какие справки нужно принести. Конечно, многое зависит и от региона, все нужно изучать, но есть на рынке вполне доступные варианты. Я соглашусь, что человеку сложно онлайн оформить такой продукт, в нем нужно разбираться, чтобы потом не приходить к юристам с вопросом, почему отказали. Этот продукт люди не должны оформлять без консультаций», - отметила она.
Со своей стороны, руководитель Московского страхового агентства Артем Авадьяев добавил, что зачастую полис стоит дороже, все зависит от прописанных условий.
«Десять тысяч рублей по квартире – это средний чек, очень много нюансов. Например, при коротком замыкании компания не выплачивает компенсации. С дополнительными рисками полис не может стоить меньше 20 тысяч рублей», - добавил собеседник НСН.
В страховом полисе недостаточно прописать падение беспилотника, нужно отдельно обговаривать теракт и умышленное уничтожение имущества, заявил президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН.
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