Армия России освободила Новую Сечь и Светлое

Вооруженные силы России взяли под контроль два населенных пункта в Сумской области и Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны.

Так, бойцы группировки войск «Север» благодаря активным действиям освободили населенный пункт Новая Сечь под Сумами, пишет RT.

«Подразделения группировки... «Центр» в результате решительных действий освободили населенный пункт Светлое Донецкой Народной Республики», — добавили в Минобороны.

Ранее армия России установила контроль над населенным пунктом Красный Кут в ДНР.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороныВооруженные Силы РФ

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