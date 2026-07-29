Армия России освободила Новую Сечь и Светлое
29 июля 202612:36
Юлия Савченко
Вооруженные силы России взяли под контроль два населенных пункта в Сумской области и Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны.
Так, бойцы группировки войск «Север» благодаря активным действиям освободили населенный пункт Новая Сечь под Сумами, пишет RT.
«Подразделения группировки... «Центр» в результате решительных действий освободили населенный пункт Светлое Донецкой Народной Республики», — добавили в Минобороны.
Ранее армия России установила контроль над населенным пунктом Красный Кут в ДНР.
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