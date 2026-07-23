В Башкирии отразили атаку дронов ВСУ на промобъект
23 июля 202611:41
Юлия Савченко
Террористическую атаку украинских беспилотников на промышленный объект отразили в Башкирии. Об этом сообщил региональный Госкомитет по ЧС.
ЧП произошло в Туймазинском районе, пишет RT.
«Из-за падения обломков произошло возгорание, которое сейчас ликвидируют», - отметили в ведомстве.
По данным комитета никто не пострадал.
Ранее в Ульяновской области украинские беспилотники атаковали объект ТЭК.
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