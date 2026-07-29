Лантратова сообщила о подготовке нового обмена пленными с Украиной

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказала о планах провести новый обмен пленными с Украиной. Об этом пишет ТАСС.

По словам омбудсмена, стороны готовят «ближайший обмен», отмечает RT.

«Дату мы пока не называем, чтобы не сорвать этот процесс», — подчеркнула Лантратова.

Ранее Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих. Киеву передали 501 тело, российская сторона получила останки 31 бойца.

