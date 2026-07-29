Лантратова сообщила о подготовке нового обмена пленными с Украиной
29 июля 202611:50
Юлия Савченко
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказала о планах провести новый обмен пленными с Украиной. Об этом пишет ТАСС.
По словам омбудсмена, стороны готовят «ближайший обмен», отмечает RT.
«Дату мы пока не называем, чтобы не сорвать этот процесс», — подчеркнула Лантратова.
Ранее Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих. Киеву передали 501 тело, российская сторона получила останки 31 бойца.
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