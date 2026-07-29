Путин принял отставку главы Удмуртии Бречалова

Глава Удмуртии Александр Бречалов покинет свой пост, президент Владимир Путин принял отставку руководителя региона. Об этом сообщили в Кремле.

Отмечается, что Путин подписал указ в связи с заявлением Бречалова, который возглавлял Удмуртию с 2017 года, о досрочном прекращении полномочий.

«Принять отставку Главы Удмуртской Республики Бречалова А.В. по собственному желанию», - говорится в документе.

Временно исполняющей обязанности главы региона назначена Ольга Абрамова, пишет RT. Она будет занимать пост до вступления в должность лица, избранного руководителем республики.

Ранее Абрамова исполняла обязанности председателя правительства Удмуртии.

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Фото: udmurt.ru
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