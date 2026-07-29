Певица МакSим выписалась из больницы
Певица МакSим (Марина Абросимова) выписалась из больницы. Об этом она сообщила в своих соцсетях.
Ранее исполнительницу госпитализировали после ухудшения самочувствия на фоне стресса из-за смерти отца. Врачи запретили артистке перелеты и любые выступления, и МакSим была вынуждена отменить концерт в казахстанском Павлодаре.
«Я уже дома. Госпитализация была краткосрочной. Сейчас нахожусь под наблюдением врачей, рядом мои близкие», - рассказала певица.
Артистка добавила, что выполняет все рекомендации, чтобы не перегружать организм и восстановиться.
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