При обстреле белгородского села Заречье-1 пострадал мужчина
В селе Заречье-1 Грайворонского городского округа в результате обстрела со стороны Украины пострадал мужчина, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Пострадавший получил ранение правого бедра и контузию головного мозга. Бригада скорой помощи доставила его в областную клиническую больницу Белгорода. Врачи оценили состояние мужчины как средней тяжести, уточнил глава региона.
По словам Гладкова, в результате обстрелов в пятницу в Грайворонском округе зафиксировали разрушения в 43 домовладениях и двух социальных объектах. Повреждены два автомобиля.
Вечером 15 марта под обстрел со стороны Украины попал поселок Теткино Глушковского района Курской области. В результате загорелся частный жилой дом, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru