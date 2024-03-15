При обстреле белгородского села Заречье-1 пострадал мужчина

В селе Заречье-1 Грайворонского городского округа в результате обстрела со стороны Украины пострадал мужчина, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Пострадавший получил ранение правого бедра и контузию головного мозга. Бригада скорой помощи доставила его в областную клиническую больницу Белгорода. Врачи оценили состояние мужчины как средней тяжести, уточнил глава региона.

По словам Гладкова, в результате обстрелов в пятницу в Грайворонском округе зафиксировали разрушения в 43 домовладениях и двух социальных объектах. Повреждены два автомобиля.

Вечером 15 марта под обстрел со стороны Украины попал поселок Теткино Глушковского района Курской области. В результате загорелся частный жилой дом, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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