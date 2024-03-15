При обстреле белгородского села Заречье-1 пострадал мужчина

Пострадавший получил ранение правого бедра и контузию головного мозга. Бригада скорой помощи доставила его в областную клиническую больницу Белгорода. Врачи оценили состояние мужчины как средней тяжести, уточнил глава региона.

По словам Гладкова, в результате обстрелов в пятницу в Грайворонском округе зафиксировали разрушения в 43 домовладениях и двух социальных объектах. Повреждены два автомобиля.



Вечером 15 марта под обстрел со стороны Украины попал поселок Теткино Глушковского района Курской области. В результате загорелся частный жилой дом, сообщает «Радиоточка НСН».

