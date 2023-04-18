Беспилотник ВСУ атаковал военкомат в Новозыбкове Брянской области

Украинская армия с помощью беспилотника атаковала здание военкомата в городе Новозыбков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

В Брянской области произошла попытка незаконного пересечения границы

Глава региона отметил, что здание военного комиссариата частично повреждено, выбиты стекла.

Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, написал губернатор.

В селе Уручье Брянской области 2 апреля произошел пожар на территории птицефабрики. Один из корпусов полностью сгорел, погиб работавший на объекте электрик, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Госпогранкомитет Белоруссии
ТЕГИ:Брянская ОбластьБеспилотникиУкраинаВСУ

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