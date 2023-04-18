Беспилотник ВСУ атаковал военкомат в Новозыбкове Брянской области
18 апреля 202323:23
Украинская армия с помощью беспилотника атаковала здание военкомата в городе Новозыбков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Глава региона отметил, что здание военного комиссариата частично повреждено, выбиты стекла.
Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, написал губернатор.
В селе Уручье Брянской области 2 апреля произошел пожар на территории птицефабрики. Один из корпусов полностью сгорел, погиб работавший на объекте электрик, передает «Радиоточка НСН».
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18 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru