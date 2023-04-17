В Брянской области произошла попытка незаконного пересечения границы
Неизвестный пытался незаконно пересечь границу в районе села Запесочье Погарского района Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, нарушитель пытался пересечь границу со стороны Украины. Он подорвался на заминированной защитной линии, которую построили военнослужащие российской армии, уточнил губернатор.
При зачистке территории в поселке Сушаны Брянской области на мине подорвалась машина Росгвардии, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Легкие осколочные ранения получили трое сотрудников СОБра и один взрывотехник ОМОНа, передает «Радиоточка НСН».
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