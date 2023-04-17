В Брянской области произошла попытка незаконного пересечения границы

Неизвестный пытался незаконно пересечь границу в районе села Запесочье Погарского района Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

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По его словам, нарушитель пытался пересечь границу со стороны Украины. Он подорвался на заминированной защитной линии, которую построили военнослужащие российской армии, уточнил губернатор.

При зачистке территории в поселке Сушаны Брянской области на мине подорвалась машина Росгвардии, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Легкие осколочные ранения получили трое сотрудников СОБра и один взрывотехник ОМОНа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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