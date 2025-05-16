В США расследуют возможную угрозу убийства Трампа со стороны экс-главы ФБР
Бывший глава ФБР Джеймс Коми опубликовал в соцсетях фото, которое расценили как угрозу президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщил в соцсети X официальный представитель американской Секретной службы Энтони Гульельми.
Коми разместил изображение ракушек на песке в виде цифр 8647. На сленге число 86 означает отсутствие определенной позиции в меню ресторана либо указание на клиента, который получит отказ в обслуживании. Число 47 указывает на Трампа, ставшего 47-м по счету президентом Соединенных Штатов. Позже Коми удалил фото, пояснив, что ракушки были «политическим посланием».
Гульельми написал, что спецслужба «со всей серьезностью» восприняла публикацию Коми и «тщательным образом расследует все, что может быть расценено как потенциальная угроза». При этом министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм написала в X, что экс-глава ФБР призвал к убийству Трампа. Власти расследуют угрозу и «ответят соответствующим образом».
Джеймс Коми возглавлял ФБР в 2013-2017 годах. В свой первый президентский срок Трамп уволил главу спецслужбы, начавшего расследование якобы имевших место связей политика с Россией, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru