В США расследуют возможную угрозу убийства Трампа со стороны экс-главы ФБР

Бывший глава ФБР Джеймс Коми опубликовал в соцсетях фото, которое расценили как угрозу президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщил в соцсети X официальный представитель американской Секретной службы Энтони Гульельми.

Коми разместил изображение ракушек на песке в виде цифр 8647. На сленге число 86 означает отсутствие определенной позиции в меню ресторана либо указание на клиента, который получит отказ в обслуживании. Число 47 указывает на Трампа, ставшего 47-м по счету президентом Соединенных Штатов. Позже Коми удалил фото, пояснив, что ракушки были «политическим посланием».

Гульельми написал, что спецслужба «со всей серьезностью» восприняла публикацию Коми и «тщательным образом расследует все, что может быть расценено как потенциальная угроза». При этом министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм написала в X, что экс-глава ФБР призвал к убийству Трампа. Власти расследуют угрозу и «ответят соответствующим образом».

Джеймс Коми возглавлял ФБР в 2013-2017 годах. В свой первый президентский срок Трамп уволил главу спецслужбы, начавшего расследование якобы имевших место связей политика с Россией, напоминает РЕН ТВ.

