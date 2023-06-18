Беспилотник ВСУ атаковал село в Белгородской области
Дрон украинской армии атаковал село Новопетровка Валуйского городского округа, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Пострадавших нет. Беспилотник сбросил три взрывных устройства.
«Повреждены один легкий автомобиль с прицепом и трактор», - уточнил Гладков.
В городе Шебекино в результате обстрелов ВСУ повреждено 113 многоквартирных домов и более 700 частных, сообщил ранее Гладков. Он отметил, что местные службы начали убирать улицы и дворы от осколков снарядов и разбитого стекла, передает «Радиоточка НСН».
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