СМИ: В администрации Владимира проходят следственные мероприятия

Следственные действия ведутся в администрации Владимира. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

«Интерес для правоохранителей представляет работа главы Дмитрия Наумова», - рассказал собеседник агентства.

Как сообщают СМИ, градоначальник задержан по подозрению в особо крупном мошенничестве. По предварительным данным, обыски у Наумова связаны с делом местной преступной группы - «кладбищенской мафии».

Дмитрий Наумов руководит администрацией Владимира с ноября 2022 года.

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
