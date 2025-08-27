СМИ: В администрации Владимира проходят следственные мероприятия
27 августа 202512:48
Следственные действия ведутся в администрации Владимира. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
«Интерес для правоохранителей представляет работа главы Дмитрия Наумова», - рассказал собеседник агентства.
Как сообщают СМИ, градоначальник задержан по подозрению в особо крупном мошенничестве. По предварительным данным, обыски у Наумова связаны с делом местной преступной группы - «кладбищенской мафии».
Дмитрий Наумов руководит администрацией Владимира с ноября 2022 года.
