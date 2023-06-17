Гладков: Причиной пожара в Белгороде стали проблемы с электропроводкой
Пожар в многоэтажном жилом доме в Белгороде произошел из-за проблем с электропроводкой. Об этом заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее загорелась кровля дома на Свято-Троицком бульваре в центре Белгорода, по словам Гладкова, возгорание началось в котельной на крыше. Как сообщил мэр города Валентин Демидов, по предварительной версии, пожар произошел из-за нарушения правил безопасности при производстве работ. Никто не пострадал.
«Причина пожара – внутренняя проблема с электропроводкой, то есть, внешнего воздействия не было», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что в субботу власти более подробно разберутся с причиной ЧП.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru