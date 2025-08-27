Названа средняя зарплата работников киноиндустрии в 2025 году

За январь-июль 2025 года наблюдается значительный рост интереса к услугам в сфере кинематографии и видеосъемки по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Особенно заметен всплеск спроса на услуги массовки: количество запросов увеличилось более чем в 3 раза.

Самые высокие зарплатные предложения по России в сфере кино за первые семь месяцев 2025 года зафиксированы для видеооператоров — их средняя зарплата достигла 150 000 рублей в месяц. Как правило, высокая оплата труда видеооператоров связана с высокой технической сложностью их работы, требованием к наличию дорогостоящего оборудования и исключительной ответственностью за визуальный результат проекта. Кроме того, график их работы часто носит ненормированный и проектный характер, подразумевая сверхурочные съемки и работу в выходные дни.

Далее идут звукорежиссеры со средним доходом 60 000 рублей в месяц и видеомонтажеры — 57 972 рублей. Средние зарплатные предложения актеров составили 56 329 рублей, актеров массовки — 53 656 рублей, а звукооператоров — 48 867 рублей. Доход специалистов связан с гибким и проектно-ориентированным графиком работы, где уровень дохода напрямую зависит от количества и масштаба реализованных проектов.

Уровень зарплатных предложений в киноиндустрии зависит от целого ряда факторов: формата проекта (полнометражный фильм, сериал, реклама или онлайн-контент), а также объема и длительности съемок. Также уровень дохода в данных профессиях сильно зависит от опыта и наработанного портфолио специалиста.



