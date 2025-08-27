СМИ: Трамп убедил Орбана сменить позицию по Украине в ЕС
Президент США Дональд Трамп убедил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана поменять свою позицию относительно вступления Украины в Евросоюз. Об этом сообщает Politico.
Издание отметило, что венгерский премьер выступает против приема Киева в сообщество, но при этом поддерживает вступление Молдавии в ЕС.
«Трамп смог убедить Орбана... поменять свою позицию о присоединении страны к организации», — говорится в публикации.
Ранее премьер Венгрии заявлял, что вступление Киева в ЕС разрушило бы венгерскую экономику, а само сообщество хочет колонизировать Украину и заставлять ее продолжать конфликт.
Между тем глава администрации Орбана Гергей Гуйяш высказал мнение, что прием Украины в блок станет исторической ошибкой, пишет RT.
