ВС России освободили Первое Мая в ДНР

Армия России освободила поселок Первое Мая в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Минобороны: ВС РФ освободили Среднее и Клебан-Бык в ДНР

Территорию взяли под контроль бойцы группировки войск «Центр».

«Подразделения... в результате наступательных действий освободили населенный пункт Первое Мая», - указали в оборонном ведомстве.

Ранее ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Запорожское в Днепропетровской области, пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДНРСпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры