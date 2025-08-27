ВС России освободили Первое Мая в ДНР
27 августа 202512:31
Армия России освободила поселок Первое Мая в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
Территорию взяли под контроль бойцы группировки войск «Центр».
«Подразделения... в результате наступательных действий освободили населенный пункт Первое Мая», - указали в оборонном ведомстве.
Ранее ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Запорожское в Днепропетровской области, пишет RT.
