ВС России освободили Первое Мая в ДНР

Сотрудники полиции задержали вооруженного ножом правонарушителя Один человек пострадал при прорыве теплотрассы в подмосковных Химках Новый дом по программе реновации появится на Таганрогской улице в Москве «Неделя космических знаний» ждёт школьников в Музее космонавтики Подмосковные спасатели сняли с десятиметровой высоты кота-верхолаза