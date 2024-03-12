«Военная цензура!»: Соболев призвал принять закон о запрете публикации «прилетов»

Необходимо принять законопроект о запрете публикации информации о расположении российских военных, а также о любых «прилетах» на территории РФ, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев в интервью НСН.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что прошлогодние законопроекты о запрете публикации информации о расположении и работе российских военных, а также о любых «прилетах» на территории РФ, скорее всего, не будут рассматриваться в Госдуме. Согласно данным, в администрации президента посчитали важным сохранить баланс между защитой информации и ее свободой и, в частности, не навредить военкорам, чья деятельность могла бы попасть под запрет. Соболев отметил, что законопроект необходимо рассмотреть.