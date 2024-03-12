«Военная цензура!»: Соболев призвал принять закон о запрете публикации «прилетов»

Фотографии результатов ударов по территории РФ становятся достоянием украинской армии и помогают ВСУ, отметил в эфире НСН депутат Виктор Соболев. 

Необходимо принять законопроект о запрете публикации информации о расположении российских военных, а также о любых «прилетах» на территории РФ, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев в интервью НСН.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что прошлогодние законопроекты о запрете публикации информации о расположении и работе российских военных, а также о любых «прилетах» на территории РФ, скорее всего, не будут рассматриваться в Госдуме. Согласно данным, в администрации президента посчитали важным сохранить баланс между защитой информации и ее свободой и, в частности, не навредить военкорам, чья деятельность могла бы попасть под запрет. Соболев отметил, что законопроект необходимо рассмотреть.

Массовая атака: Беспилотники ударили по девяти регионам России
«Есть много моментов, особенно в планировании и ведении боевых действий, которые носят секретный характер и не обязательно всем знать, как это спланировано, как это все выглядит и так далее. Даже при нанесении противником ударов планируется противодействие, чтобы в следующий раз эти удары не повлияли на боеспособность вооруженных сил. Если мы фотографируем и распространяем результаты ударов, мы, фактически, сообщаем противнику, что цели поражены, что они на правильном пути. Должен быть какой-то предел тому, что можно говорить, а что нельзя. Фотографии и видео помогают противнику, они становятся его достоянием и в информационной войне, и в планировании нанесения следующих ударов», – сказал Соболев.

Депутат отметил, что в России необходимо ввести военную цензуру. По словам генерала, это также поможет предотвратить распространение паники среди россиян.

«Считаю, что должна быть военная цензура, как это было в годы Великой Отечественной войны. Никто ничего не запрещал, но, тем не менее, каждое письмо солдата с фронта читали цензоры и то, что было лишнее – убирали… То, что может оказать помощь противнику, если эта информация попадет к нему в руки. Панику среди населения тоже нельзя распространять. Разберутся те люди, которые и предназначены для того, чтобы этих ударов было меньше, чтобы лишить возможности противника наносить такие удары», – резюмировал собеседник НСН.

Ранее, 12 марта, Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО перехватили 25 украинских беспилотников над семью регионами. По информации ведомства, два беспилотника были перехвачены в Московской области, один – в Ленинградской, семь – в Белгородской, 11 – в Курской. По одному дрону ПВО сбили в Брянской и Тульской областях, еще два – над Орловской, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиЗаконопроектРоссияГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры