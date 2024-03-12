Власти опровергли сообщения об упавшем самолете в Белгородской области
Информация о якобы упавшем в Валуйском городском округе (Белгородская область) самолете не соответствует действительности. Об этом сообщил глава администрации округа Алексей Дыбов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Чиновник отметил, что в Сети распространяются данные про «упавший самолет» на территории городского округа.
«Информация не соответствует действительности, данное фото взято из интернета и к нашему округу не имеет отношения», — написал Дыбов.
Глава администрации призвал граждан доверять сообщениям только из проверенных источников.
Ранее эксперты опровергли информацию о том, что украинские военные якобы сбили под Мариуполем российский самолет Су-34. Ложь разоблачило Ura.ru совместно с «Лапша Медиа» в рамках проекта по опровержению фейков.
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